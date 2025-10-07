Pedagogia della Famiglia – Presentazione del libro Da grande… vorrei fare il genitore
Giovedì 9 ottobre 2025, dalle 15:00 alle 17:00, presso la Sala Giacomo Matteotti di Palazzo Teodoli, sede della Camera dei Deputati (Piazza del Parlamento 19, Roma), si terrà l'incontro "Pedagogia della Famiglia", organizzato in occasione della presentazione del volume Da grande. vorrei fare il genitore, scritto da Elvira D'Alò e Antonella Mastro.
In questa notizia si parla di: pedagogia - famiglia
«Spesso, mentre leggevo i libri o ascoltavo le lezioni, mi emozionavo nello scoprire che un altro orizzonte esiste e che lo condivido appieno», scrive Simona dopo aver terminato il Master in PEDAGOGIA FAMILIARE
Famiglia: ieri presentazione del libro delle Acli sull'Amoris Laetitia che "aiuta ad entrare dentro la sfida di cambiamento di mentalità" - Viaggio dentro e oltre l'Amoris Laetitia", durante l'evento a Roma "Famiglia e benessere, verso un sistema di ...