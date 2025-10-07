A forza di correre a vuoto, nel centrosinistra devono aver perso il bandolo della matassa. Se nelle regionali nelle Marche il campo largo era andato male, in Calabria è finita pure peggio: due sconfitte su due nelle urne che nella testa di Elly Schlein e Giuseppe Conte sarebbero dovute essere quelle della " remuntada ", il primo passo nella strada che avrebbe dovuto mettere in crisi il governo. Eppure. Eppure dal Nazareno fanno buon viso davanti al cattivo gioco degli elettori. "La costruzione di una coalizione unitaria non è una corsa dei cento metri ma una maratona. In questi anni siamo riusciti a rovesciare due volte il governo di una regione, in Sardegna e in Umbria, e lo abbiamo fatto perché uniti", ricorda parlando al Corriere della Sera Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e braccio destro della leader Schlein. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Pd, Marta Bonafoni: "Cinque punti in più in Calabria", il delirio del braccio destro di Elly