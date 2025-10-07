Pazza voglia di chip Cosa significa il mega accordo OpenAI-AMD
Un accordo storico. Quale quello che hanno finalizzato OpenAI e Advanced Micro Devices (AMD), rendendo di fatto la startup californiana nuova azionista del gruppo americano di semiconduttori. La possibilità, scrive Axios, è che acquisti fino al 10% delle azioni tramite l’emissione di 160 milioni di warrant – prodotto finanziario convertibile – da parte di AMD. Non è usuale, tant’è che la ceo Lisa Su l’ha definita una soluzione “piuttosto innovativa” ma fatto “non alla leggera”. Il motivo è semplice: non parliamo di un semplice accordo tra acquirente e venditore, ma di uno in cui OpenAI potrà influenzare la politica aziendale diventando comproprietario. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: pazza - voglia
Jari-Matti Latvala e quella “pazza” voglia di WRC
LA PAZZA BIRRA ALLA PAZZIA! FESTA DELLA BIRRA | 11 - 14 SETTEMBRE Osteria Ultima Pazzia – via A. Boito 69, Pezzoli (RO) Prenotazioni: 371 3037592 - 0425 698121 La seconda di quattro serate folli, tra buon cibo, musica, spettacoli e risat Vai su Facebook
Pazza voglia di chip. Cosa significa il mega accordo OpenAI-AMD - OpenAI è diventata nuova azionista AMD dopo un accordo che prevede un ordine di grandi quantità di semiconduttori ... Secondo formiche.net
Mucca Pazza riapre a Monteverde, chiuso 15 giorni dopo l’esposto dei vicini per il frastuono. Il titolare: «Abbiamo subito un danno» - Ha riaperto ieri dopo 15 giorni di chiusura Mucca Pazza, il ristofamily di Monteverde che l'11 agosto aveva dovuto chiudere temporaneamente i battenti in seguito alla decisione della direzione ... Si legge su ilmessaggero.it