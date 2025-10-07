pazza voglia di chip cosa significa il mega accordo openai amd

Un accordo storico. Quale quello che hanno finalizzato OpenAI e Advanced Micro Devices (AMD), rendendo di fatto la startup californiana nuova azionista del gruppo americano di semiconduttori. La possibilità, scrive Axios, è che acquisti fino al 10% delle azioni tramite l’emissione di 160 milioni di warrant – prodotto finanziario convertibile – da parte di AMD. Non è usuale, tant’è che la ceo Lisa Su l’ha definita una soluzione “piuttosto innovativa” ma fatto “non alla leggera”. Il motivo è semplice: non parliamo di un semplice accordo tra acquirente e venditore, ma di uno in cui OpenAI potrà influenzare la politica aziendale diventando comproprietario. 🔗 Leggi su Formiche.net

