Pazienti morti in ambulanza Quasi 60 vittime nel 2024 Vignali | Situazione grave
"Nel 2024 in Emilia-Romagna ancora 572 casi di chiamate al 118 classificate a basso rischio con esito morte durante il soccorso. Un dato che conferma che è necessario uno sforzo maggiore da parte della Regione per migliorare l’organizzazione dei soccorsi sanitari di emergenza". Il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, lancia l’allarme presentando un’interrogazione alla Giunta regionale che parte da uno studio sui dati degli ultimi tre anni riguardo alle chiamate per cui viene inviata un’ambulanza con un codice di urgenza basso (codici bianco, verde, giallo) ma che ha dato esito la morte del paziente durante la missione prima che gli vengano prestate le cure presso i pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
