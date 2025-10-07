Pavia manda il video di un’amica pubblicato su Onlyfans ad altri | condannato per revenge porn

Pavia – Acquistare contenuti erotici su OnlyFans non dà il diritto di diffonderli liberamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi su un caso del 2021 presentato dinnanzi al Tribunale di Pavia: i giudici hanno che la condivisione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, anche se acquistati, può configurare il reato di revenge porn, un reato anche detto “pornografia non consensuale” e introdotto nell’ordinamento italiano nel 2019 con il cosiddetto “Codice Rosso”. Nel provvedimento la Suprema Corte afferma che “il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto ” e per questo “integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

