Inter News 24 sul futuro del difensore francese: il punto. Gli ultimi giorni della finestra estiva delle trattative hanno visto uno dei titolari dell’ Inter, Benjamin Pavard, andare via in direzione Olympique Marsiglia. Il difensore francese, arrivato dalla Bayern Monaco, è stato ceduto in prestito ai francesi con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il futuro di Pavard: riscatto probabile, ma non garantito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ Olympique Marsiglia non ha alcun obbligo di riscatto ma potrà decidere liberamente se esercitare questa opzione al termine della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard Inter, il Marsiglia lo riscatta o lo rimanda a casa? Filtra quella sensazione