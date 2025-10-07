Pausa nazionali? No problem C’è l’Inter Women in Europa Cup | ecco quando e dove vederla
Prosegue il cammino europeo dell’ Inter Women nella UEFA Women’s Europa Cup 202526, la nuova competizione continentale che ha acceso entusiasmo e ambizioni nel calcio femminile. Dopo aver superato brillantemente l’Hibernian con un doppio successo (4-1 all’andata e 1-0 al ritorno), le nerazzurre tornano in campo per il secondo turno di qualificazione, dove affronteranno le albanesi del KFF Vllaznia. Inter Women-KFF Vllaznia: date, orari e dove vedere la partita. L’andata della doppia sfida si giocherà mercoledì 8 ottobre al KONAMI Football Centre di Milano con fischio d’inizio alle ore 18:00. Il ritorno è fissato per mercoledì 15 ottobre, allo stesso orario, allo stadio Loro-Boriçi di Scutari (Albania). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
