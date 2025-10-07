Paura per un motociclista | cade nel dirupo la moto si incendia Complicati soccorsi

Cavriglia (Arezzo), 7 ottobre 2025 – I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in località Caiano, nel Comune di Cavriglia, per soccorso a persona. Per cause in corso di accertamento un motociclista, di origine tedesca, è precipitato nella scarpata adiacente alla strada per una decina di metri, riportando una frattura ad una gamba e presumibili altre fratture agli arti superiori. Nell'impatto il motociclo si è incendiato, ustionando leggermente il conducente. Quest’ultimo è stato recuperato dal personale Vigili del Fuoco di terra, coadiuvato dal personale aereo-soccorritore intervenuto con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

