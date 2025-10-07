Paura per il Principe Harry avvicinato due volte da una stalker | falla nella sicurezza

Il Principe Harry sarebbe da tempo perseguitato da una stalker. A darne notizia sono i quotidiani britannici, che spiegano come la donna sia già riuscita ad avvicinarsi al Duca di Sussex in più occasioni. Ciò sarebbe accaduto a casua di una evidente falla nella sicurezza, di numero esiguo. Al Duca di Sussex è stata infatti negata la scorta di Scotland Yard, come deciso da Re Carlo III. Pare che la stalker si trovasse vicino al Principe quando lui era in viaggio in Nigeria. Stesso discorso quando il secondogenito del sovrano è tornato in Inghilterra, il mese scorso. La donna sarebbe riuscita a eludere la sorveglianza e ad avvicinarsi al Principe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

