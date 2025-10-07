Paura a Napoli cadono calcinacci dal Monte Echia | ascensore chiuso per verifiche
Alcuni calcinacci sono crollati nel tardo pomeriggio di oggi dallo spuntone roccioso che sovrasta Santa Lucia; fortunatamente non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
