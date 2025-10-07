Paura a Napoli cadono calcinacci dal Monte Echia | ascensore chiuso per verifiche

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni calcinacci sono crollati nel tardo pomeriggio di oggi dallo spuntone roccioso che sovrasta Santa Lucia; fortunatamente non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - napoli

Lang senza paura: «Napoli, voglio vincere lo scudetto. Tutte da battere»

La paura (degli altri) fa 90 milioni: tutto fatto per il Napoli

Napoli, forte scossa di terremoto: torna la paura ai Campi Flegrei

paura napoli cadono calcinacciPaura a Napoli, cadono calcinacci dal Monte Echia: ascensore chiuso per verifiche - Alcuni calcinacci sono crollati nel tardo pomeriggio di oggi dallo spuntone roccioso che sovrasta Santa Lucia; fortunatamente non si registrano feriti ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Napoli Cadono Calcinacci