Pattinaggio Artistico Esordio d’argento per Valeria Braconi alla World Cup
Un esordio d’argento per la giovane Valeria Braconi alla World Cup di Pattinaggio Artistico, che si è tenuta nei giorni scorsi a Buenos Aires, in Argentina. La giovane atleta della sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871, al suo primo appuntamento con la Nazionale italiana, si è dimostrata subito all’altezza della situazione, conducendo un’esibizione magistrale che le è valsa appunto la medaglia d’argento nella sua categoria, quella Cadetti. Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871, che ha visto un’altra propria atleta calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi del pattinaggio artistico internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
