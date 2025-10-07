Pattinaggio artistico | è la settimana del Triatleti Trophy Fari puntati su Pezzetta e Beccari-Guarise
Nuova settimana di competizioni per gli azzurri della Nazionale italiana di pattinaggio artistico. Questo weekend si svolgerà infatti il Triatleti Trophy 2025, competizione internazionale in scena in Georgia, precisamente nella capitale Tbilisi, inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2025-2026. Non numerosa la compagine azzurra che prenderà parte alla gara, anche se non mancheranno pattinatori da seguire con particolare attenzione. Ai nastri di partenza in campo femminile ci sarà infatti Anna Pezzetta, atleta reduce dal davvero positivo debutto all ‘Ondrej Nepela Memorial, dove ha conquistato la seconda posizione alle spalle di Lara Naki Gutmann (la quale si è cancellata dagli iscritti di questa gara) e davanti la connazionale Sarina Joos. 🔗 Leggi su Oasport.it
