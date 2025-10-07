Patrick Mallardo trasferito nel carcere di Volterra
Patrick Mallardo, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio del 18enne Daniele Tanzi, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio del 2021 all'interno dell'ex mulino di via Volturno, nella zona di Vicofertile, è stato trasferito nel carcere di Volterra, una stuttura penitenziaria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
