Pastore | Leao non riconosce più il Milan in cui è stato per 5 anni

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di un Rafael Leao spaesato al Milan dopo il ritorno dall'infortunio. Ecco il suo commento a 'Fontana di Trevi', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

