Tempo di lettura: < 1 minuto È la polizia di Salerno ad indagare sull’episodio avvenuto dopo le 18:30 a Pastena. Un colpo di pistola, intorno alle 18.30, è stato esploso ad indirizzo della vetrina dell’autonoleggio in via Ricci dove nella mattinata di San Matteo fu ritrovato un ordigno proprio sul marciapiedi davanti alla saracinesca della stessa attività commerciale. Sul posto sono prontamente intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della sezione volanti allertati dopo una chiamata al numero di emergenza 112, in seguito anche la polizia scientifica e la squadra mobile che indaga su entrambi gli episodi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pastena, spari contro l’autonoleggio già minacciato con una bomba