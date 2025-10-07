Pasta stangata di Trump | da gennaio dazi al 107% Intervenga il ministero
Stangata del presidente Usa, Donald Trump, sulla pasta italiana: i produttori pugliesi in allarme per la notizia del maxi dazio Usa al 107% che potrebbe scattare da gennaio. Una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: pasta - stangata
Maxi dazi Usa sulla pasta italiana? La potenziale stangata di Trump da oltre il 100%
Stangata sulla pasta italiana: arriva il "super dazio" al 107%
Maxi dazi Usa sulla #pasta italiana? La potenziale stangata di Trump da oltre il 100%. - X Vai su X
Dazi di Trump, stangata sulla pasta italiana: tariffa arriverà al 107% Vai su Facebook
Pasta, stangata di Trump: da gennaio dazi al 107%. «Intervenga il ministero» - Stangata del presidente Usa, Donald Trump, sulla pasta italiana: i produttori pugliesi in allarme per la notizia del maxi dazio Usa al 107% che potrebbe scattare da gennaio. Come scrive quotidianodipuglia.it
I prezzi della pasta italiana aumentano del 107% da gennaio 2026. Colpa di Trump - Dazi al 107% sulla pasta italiana, che costerà di più da gennaio 2026, in un modo o nell'altro. Da money.it