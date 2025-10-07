Pasta stangata di Trump | da gennaio dazi al 107% Intervenga il ministero

Quotidianodipuglia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Stangata del presidente Usa, Donald Trump, sulla pasta italiana: i produttori pugliesi in allarme per la notizia del maxi dazio Usa al 107% che potrebbe scattare da gennaio. Una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

pasta stangata di trump da gennaio dazi al 107 intervenga il ministero

© Quotidianodipuglia.it - Pasta, stangata di Trump: da gennaio dazi al 107%. «Intervenga il ministero»

In questa notizia si parla di: pasta - stangata

Maxi dazi Usa sulla pasta italiana? La potenziale stangata di Trump da oltre il 100%

Stangata sulla pasta italiana: arriva il "super dazio" al 107%

pasta stangata trump gennaioPasta, stangata di Trump: da gennaio dazi al 107%. «Intervenga il ministero» - Stangata del presidente Usa, Donald Trump, sulla pasta italiana: i produttori pugliesi in allarme per la notizia del maxi dazio Usa al 107% che potrebbe scattare da gennaio. Come scrive quotidianodipuglia.it

pasta stangata trump gennaioI prezzi della pasta italiana aumentano del 107% da gennaio 2026. Colpa di Trump - Dazi al 107% sulla pasta italiana, che costerà di più da gennaio 2026, in un modo o nell'altro. Da money.it

Cerca Video su questo argomento: Pasta Stangata Trump Gennaio