Pasta fresca in soli 10 minuti? Scopri la Pasta Maker Philips in offerta ora su Amazon

Chef brindisina vola in Medio Oriente: a lezione di pasta fresca sui banchi di Manama
Polo per la Pasta Fresca in Italia: piano da 100 milioni in 5 anni
Addio al negozio di pasta fresca: "Lavoravo solo per le spese" - Reggio Emilia, 17 settembre 2023 – Cibo e passione: il binomio alla base della piccola impresa che Chiara Giorgini aveva creato giorno dopo giorno, costruendo in 10 anni nel cuore della Rosta Nuova un ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Barilla porta la pasta fresca in Gran Bretagna: apre il primo super stabilimento di lasagne e cannelloni - Barilla, tramite la sua controllata Pasta Evangelists ha inaugurato a Londra il suo primo pastificio di pasta fresca. Si legge su corriere.it