La macchina per la pasta Philips Serie 7000 è scontata su Amazon: una macchina automatica che pesa, impasta ed estrude vari formati in pochi minuti. Compatta, intuitiva e dotata di diversi accessori, è pensata per chi ama mangiare bene senza complicarsi la vita. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Pasta fresca in soli 10 minuti? Scopri la Pasta Maker Philips in offerta ora su Amazon