Partono le attività extrascolastiche CIAF a Terranuova Bracciolini

Arezzo, 7 ottobre 2025 – , al via un servizio a sostegno di bambini e famiglie Sono appena iniziate le attività extrascolastiche all’interno dello spazio C.I.A.F. (via Adige 1), con circa 80 bambini e bambine pronti a partecipare. Il progetto, rivolto agli alunni e alle alunne della scuola primaria e residenti del comune, offre un’opportunità educativa e ricreativa preziosa, articolata dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: dalle 12:30 alle 16:10 e dalle 16:10 alle 19:00. I genitori possono scegliere la frequenza in uno, due o tre giorni settimanali, secondo le proprie esigenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partono le attività extrascolastiche C.I.A.F. a Terranuova Bracciolini