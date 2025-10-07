La provincia di Forlì-Cesena rappresenta l’emblema della crisi delle partite Iva, con un calo del 20,8%: sono scese infatti, da 32.844 a 27.125, con il settore artigianale che ha subito il colpo più duro, passando da 17385 a 13.6467 nel periodo dal 2015 al 2024. Un’indagine approfondita della Cisl Romagna sui dati Inps delle partite Iva in Emilia-Romagna rivela ovunque un quadro allarmante: una drastica contrazione di 56.968 partite Iva, con un calo del 16,8%, che colpisce in particolare artigiani e commercianti, è un fenomeno che riflette una profonda trasformazione economica e sociale. Nel 2015, la nostra regione contava una media annuale di 339. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Partite Iva, una fuga di massa. Crollo di commercianti e artigiani