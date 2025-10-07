Partita amara Trodica necessaria più cattiveria agonistica in area
"Usciamo senza punti dopo una partita giocata bene. Lavoreremo a testa bassa per tornare presto a fare risultato". Così Roberto Buratti, allenatore del Trodica dopo la sconfitta casalinga con il Tolentino. I biancoazzurri hanno giocato una buona gara, ha creato le occasioni per trovare quantomeno il pareggio. "Credo – aggiunge – che le scelte fatte siano state tutte azzeccate, sia negli undici titolari che nelle sostituzioni perché ci hanno dato un piglio migliore per cercare il gol. Dovevamo essere più cinici sotto porta, anche in un paio di mischie a centro area avremmo potuto avere maggior cattiveria agonistica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
