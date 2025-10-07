Partita amara Trodica necessaria più cattiveria agonistica in area

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Usciamo senza punti dopo una partita giocata bene. Lavoreremo a testa bassa per tornare presto a fare risultato". Così Roberto Buratti, allenatore del Trodica dopo la sconfitta casalinga con il Tolentino. I biancoazzurri hanno giocato una buona gara, ha creato le occasioni per trovare quantomeno il pareggio. "Credo – aggiunge – che le scelte fatte siano state tutte azzeccate, sia negli undici titolari che nelle sostituzioni perché ci hanno dato un piglio migliore per cercare il gol. Dovevamo essere più cinici sotto porta, anche in un paio di mischie a centro area avremmo potuto avere maggior cattiveria agonistica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

partita amara trodica necessaria pi249 cattiveria agonistica in area

© Sport.quotidiano.net - Partita amara. "Trodica, necessaria più cattiveria agonistica in area»

In questa notizia si parla di: partita - amara

Pre e post partita. Berardi, festa amara. E Conte se la gode

Carrara, non è uno stadio per tutti. Partita amara per i disabili. “Transenne che ci hanno escluso”

Mondiali di pallavolo maschile, seconda partita amara per l'Italia di Fefè De Giorgi: sconfitta al tie-break dal Belgio

Cerca Video su questo argomento: Partita Amara Trodica Necessaria