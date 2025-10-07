Partecipazione politica | incontro-dibattito a Palazzo Zanca

Mercoledì 8 ottobre, alle 17 nella sala ovale del Comune di Messina, si terrà un incontro pubblico, promosso dalla Cgil di Messina, in tema di partecipazione politica. Se ne parlerà dalpunto di vista generazionale, di genere e territoriale e si traccerà unpercorso laboratoriale aperto alla città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Fiera del Levante, no alla partecipazione di Israele: “Scelta etica e politica contro il genocidio a Gaza”

Pace Salute Lavoro riafferma: «Cittadini, voi siete la politica e la vostra partecipazione è preziosa»

'Abitare la politica: la partecipazione consapevole alla vita associata', esperti a confronto

Arezzo Giovane: idee sociali e benessere, un incontro che ha visto una partecipazione numerosa - L'iniziativa, dedicata ai rischi e alle opportunità del web e al benessere giovanile, ha segnato l'avvio ufficiale del nuovo percorso di Enrico Maria Mori alla guida di Forza Italia Giovani Arezzo ... Da lanazione.it

Diocesi e il dibattito sul rilancio della partecipazione - A quasi un anno dalla Cinquantesima Settimana Sociale dei Cattolici proseguono gli appuntamenti dedicati al rilancio della partecipazione alla vita civile, nella dimensione sociale e in quella ... Scrive ansa.it