Parolin mette in dubbio armi a Israele e sostiene il piano di Trump | Coinvolga palestinesi
“Impotente” appare la comunità internazionale e non hanno fatto abbastanza i “Paesi in grado di influire veramente” per frenare “la carneficina in atto” a Gaza. Il cardinale Pietro Parolin torna a parlare della devastante guerra in Medio Oriente, alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco “disumano” di Hamas contro Israele risalente al drammatico 7 ottobre 2023. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Parolin mette in dubbio armi a Israele e sostiene il piano di Trump: “Coinvolga palestinesi”
Nell'importante intervista del card. Parolin ai media vaticani alla vigilia del 7 ottobre, si mette a fuoco il problema di considerare le persone "vittime collaterali". Vale per le migliaia di palestinesi uccisi a Gaza e vale per gli ebrei, vittime di un antisemitismo di rito
MEDIO ORIENTE | Su Gaza "non basta che la Comunità internazionale dica che è inaccettabile quanto avviene, per poi continuare a permettere che avvenga". Lo dice il segretario di Stato vaticano, cardinale Parolin. #ANSA