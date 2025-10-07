Parolin Gaza e la Palestina | la replica dell’ambasciata di Israele

L’ ambasciata di Israele presso la Santa Sede contro il cardinale Pietro Parolin per l’intervista rilasciata dal segretario di Stato Vaticano all’Osservatore Romano, alla vigilia del secondo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas e che ha provocato circa 1200 morti. Israele contro Parolin: “Rischia di minare gli sforzi di pace”. “La recente intervista con il cardinale Parolin, anche se sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo”, si legge in un comunicato dell’Ambasciata Israeliana presso la Santa Sede in merito all’intervista di Parolin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parolin, Gaza e la Palestina: la replica dell’ambasciata di Israele

