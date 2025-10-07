Parma il processo sul caso dei neonati partoriti poi uccisi e sepolti dalla madre | Chiara Petrolini cercava la seconda gravidanza
Chiara Petrolini, la ragazza di Parma che tra il 2023 e il 2024 ha ucciso due neonati subito dopo averli segretamente partoriti da sola, avrebbe cercato la seconda gravidanza. Lo sostiene la colonnello Anna Bonifazi, psicoterapeuta del Racis dei Carabinieri, intervenuta per deporre durante la terza udienza del processo che vede imputata la 23enne per duplice omicidio e soppressione di cadavere. LEGGI ANCHE: Chi è Chiara Petrolini . “I delitti sono casellabili come omicidi ad escalation asimmetrica: c’è stato un aumento del motore crinale non frenabile, un motore che va avanti senza la possibilità di essere bloccato, che viene compiuto fino alla fine e che ha una fase successiva di tentativo dell’autore di rimanere impunito”, spiega la specialista dell’Arma, secondo cui i due eventi sono “simili” fra loro. 🔗 Leggi su Tpi.it
La deposizione in aula di Anna Bonifazi, psicoterapeuta del Racis dei Carabinieri: "Tra i due fatti c'è stato anche un lasso di tempo estremamente ridotto, come a voler nuovamente ripercorrere una ...
