Parma alla Marcia PerugiAssisi della Pace e all’Assemblea ONU dei Popoli

Il 12 ottobre 2025 una delegazione di Parma parteciperà alla Marcia PerugiAssisi della Pace, storico appuntamento fondato da Aldo Capitini nel 1961. Un percorso di ventiquattro chilometri tra Perugia e Assisi che ogni anno diventa simbolo di impegno civile, richiamando persone e istituzioni da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pace: Ferdinandi (Anci), “non è utopia, ma responsabilità collettiva. Alla Marcia PerugiAssisi per costruirla passo dopo passo” - “Viviamo giorni in cui la guerra e la logica delle armi sembrano essersi imposte come l’unico orizzonte possibile. Da agensir.it

Pace: il 12 ottobre la Marcia PerugiAssisi 2025 per “fermare il genocidio a Gaza”. Per la prima volta ci sarà anche la Marcia delle bambine e dei bambini - Domenica 12 ottobre si svolgerà una nuova edizione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, con il motto “Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”. agensir.it scrive