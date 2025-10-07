ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo 13 anni di processi, restituiti a Giuseppe Ferdico beni per 100 milioni di euro. PALERMO, 7 ottobre 2025. « In questa terribile vicenda ho perso tutto. Ho perso mia moglie, dalla quale mi sono separato, la mia famiglia, molti amici che mi hanno abbandonato, e le mie aziende. Dopo oltre quarant’anni di lavoro, in una sola mattinata mi sono ritrovato senza casa, senza soldi, senza niente ». Così parla all’Ansa Giuseppe Ferdico, 69 anni, imprenditore palermitano conosciuto come il “re dei detersivi” per la catena di market specializzati in prodotti per la pulizia e l’igiene della casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Parla l’imprenditore palermitano Giuseppe Ferdico dopo la restituzione dei beni per 100 milioni: «Ho perso tutto»