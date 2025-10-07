Parla Buonfiglio presidente Coni Portabandiera la sfida dei Giochi | Due a Milano e due a Cortina

"Quattro portabandiera", due città e un’Olimpiade. La sfida dei Giochi invernali sarà a chi affidare il tricolore: se si chiede al presidente del Coni Luciano Buonfiglio risponde che è "troppo presto per i nomi", ma l’Italia ha l’imbarazzo della scelta, considerando che gli atleti ancora in attivita’ vincitori dell’oro olimpico negli sport della neve e del ghiaccio sono Sofia Goggia (campionessa in discesa libera nel 2018), già designata per Pechino 2022 ma impossibilitata a portare il tricolore perché in pieno recupero dall’infortunio, Arianna Fontana (campionessa dei 500 metri nello short track nel 2018 e 2022) portabandiera a PyeongChang 2018, Michela Moioli (campionessa nel boardercross dello snowboard nel 2018) e alfiere a Pechino 2022, e Stefania Constantini-Amos Mosaner (doppio misto del curling a Pechino 2022). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

