Parla Buonfiglio presidente Coni Portabandiera la sfida dei Giochi | Due a Milano e due a Cortina
"Quattro portabandiera", due città e un’Olimpiade. La sfida dei Giochi invernali sarà a chi affidare il tricolore: se si chiede al presidente del Coni Luciano Buonfiglio risponde che è "troppo presto per i nomi", ma l’Italia ha l’imbarazzo della scelta, considerando che gli atleti ancora in attivita’ vincitori dell’oro olimpico negli sport della neve e del ghiaccio sono Sofia Goggia (campionessa in discesa libera nel 2018), già designata per Pechino 2022 ma impossibilitata a portare il tricolore perché in pieno recupero dall’infortunio, Arianna Fontana (campionessa dei 500 metri nello short track nel 2018 e 2022) portabandiera a PyeongChang 2018, Michela Moioli (campionessa nel boardercross dello snowboard nel 2018) e alfiere a Pechino 2022, e Stefania Constantini-Amos Mosaner (doppio misto del curling a Pechino 2022). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: parla - buonfiglio
ALLE FIERE DI OTTOBRE SI PARLA DI SPORT SASSUOLO - LO SPORT IN FIERA La domenica pomeriggio si parla di Olimpiadi invernali In ottobre piazza Garibaldi si trasforma nella piazza dello sport: tutte e quattro le domeniche di fiere “piazza piccola” ves Vai su Facebook
Milano-Cortina 2026, Buonfiglio si espone sui portabandiera: l'anticipazione - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 tocca diversi temi tra cui gli atleti e le atlete che potrebbero diventare portabandiera ... Lo riporta sport.virgilio.it
Buonfiglio: "Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026" - Il presidente del Coni a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Le Olimpiadi diffuse sono una sfida" "Quando arriverà la decisione sui portabandiera? msn.com scrive