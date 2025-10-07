Paris Fashion Week | lo street style e l’eleganza spontanea che racconta la città oltre le passerelle

7 ott 2025

Life&People.it Durante la settimana della moda, Parigi non si limita ad ospitare l’esposizione: la assorbe, la adatta e la restituisce attraverso il suo prisma più vero la strada. Ogni viale diventa palcoscenico, ogni passante un attore inconsapevole. In questo modo la capitale francese riesce a trasformare la vita quotidiana in spettacolo. È qui che il carattere più spontaneo e affascinante di questa stagione inizia a prendere forma: i look street style della Paris Fashion Week. Una città piena di pensieri vivi. In un periodo altrimenti frenetico, Parigi sente un altro modo di respirare; c’è una luce più dolce, un suono che è tra i tacchi sul marciapiede e il fruscio del cappotto con il passo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

