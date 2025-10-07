Paris Fashion Week | l’ex bambina più bella del mondo sommersa dalle critiche

In un momento storico in cui interventi estetici da una parte e filtri e magheggi social dall’altra la fanno da padroni, è quasi inevitabile che una bellezza straordinaria al naturale, non venga creduta e tacciata di essersi piegata alla medicina. È il caso della modella francese Thylane Blondeau, classe 2001, figlia d’arte (suo papà è il calciatore francese Patrick Blondeau, la mamma la presentatrice televisiva Veronika Loubry) ed ex “ bambina più bella al mondo “, così eletta dopo aver sfilato a soli 4 anni nel 2005 per Jean-Paul Gaultier alla Settimana della moda di Parigi e dopo essere stata immortalata nell’iconico servizio apparso su Vogue Enfant nel 2006. 🔗 Leggi su Dilei.it

