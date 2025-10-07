Paris Fashion Week 2025 | la nuova frangia di Nicole Kidman e gli altri beauty look più belli delle star

7 ott 2025

Dalla frangia cosiddetta “trasparente” dell'attrice all'acconciatura intrecciata di Naomi Campbell passando per i crimped hair dal piglio regale di Charlotte Casiraghi e non solo. Tante le ispirazioni beauty regalate dal ricco parterre di stelle tra le prime file dei défilé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

