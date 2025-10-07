Parigi fashion week | da Valentino a Vivienne Westwood lo show continua

Andiamo avanti con Valentino: Alessandro Michele, come sempre, gioca la carta della narrazione che va oltre la collezione, dei riferimenti culturali che sorpassano quelli stilistici. Per la sfilata primavera estate 2026 Valentino è tornato all’Institut du Monde Arabe di Parigi. La collezione. 🔗 Leggi su Today.it

Dalla Romagna a Parigi: Giulio Strocchi alla Parigi Fashion Week

La guida alla Parigi Fashion Week: Saint Lauren dà il via alle sfilate, grande attesa per i debutti di Dior, Balenciaga e Chanel

Shein apre a Parigi. Sui dazi all'ultra-fast fashion aveva ragione Trump. Insorgono le Galéries Lafayette contigue e la Federazione del pret-à-porter. Bisognava pensarci prima. Come correre ai ripari. Di @Fgiacomotti - X Vai su X

Valeria Golino très chic in Valentino: il look con cappotto Penny Lane e abito svolazzante alla Paris Fashion Week 2025 - L'attrice italiana è arrivata a Parigi per la fashion week 2025: ospite della sfilata Valentino by Alessandro Michele, Valeria Golino ha scelto un look rosa ... Riporta vogue.it

Domenica alla Fashion Week di Parigi: Celine, Akris, Valentino e Jean-Paul Gaultier - Paul Gaultier; un merchandising intelligente da Celine; un elegante omaggio alle belle arti da Akris; e da Valentino la solita roba di ... Come scrive it.fashionnetwork.com