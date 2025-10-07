Pareti di arrampicata modellini e prove di idranti | la festa per i bambini nella caserma dei pompieri

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fascino di chi corre incontro al pericolo per salvare gli altri. Per questo il pompiere resta un dei lavori più desiderati dai bambini.Domenica 12 ottobre, nella caserma centrale del Comando dei vigili del fuoco di Milano di via Messina, si terrà l'evento "Da grande farò il pompiere" che da 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pareti - arrampicata

pareti arrampicata modellini proveArrampicata sportiva: l’Italia prova a sorprendere nello speed femminile con Colli e Randi - Ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva sta per arrivare il momento delle prove della speed. Secondo oasport.it

Una parete d'arrampicata in ospedale - Prese che cambiano colore, suoni e vibrazioni che si attivano a seconda di come ci si muove: è un prototipo unico al mondo la nuova parete d'arrampicata appena inaugurata all'interno di un ospedale, l ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pareti Arrampicata Modellini Prove