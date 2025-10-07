Parco delle Groane Paolo Ventura decano delle Gev premiato a Lodi da Regione Lombardia

La Gev del Parco delle Groane, Paolo Ventura, premiato da Regione Lombardia per l’impegno e la dedizione nell’educazione ambientale e nelle serate naturalistiche. Domenica 5 ottobre Lodi ha accolto oltre seicento Guardie ecologiche volontarie provenienti da tutta la Lombardia, in occasione della Giornata regionale delle Gev, promossa da Regione Lombardia e organizzata dal Comune di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net