Parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando ora si può accedere anche con Telepass
Al parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando ora si può accedere anche con Telepass. Grazie alla collaborazione con Apcoa Italia Spa il servizio di pagamento del parcheggio è ora attivo.“Niente più biglietto, niente fila alla cassa, niente contanti - si legge in una nota - basta il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - piazza
Parcheggio sotto la piazza di Castelferrato e personale del Comune: le interpellanze del gruppo Alternativa Popolare per Torrevecchia
Parcheggio sotto la piazza di Castelferrato e personale del Comune: le interpellanze del gruppo Alternativa Popolare per Torrevecchia
La storica boutique in centro chiude: "Quando aprimmo la piazza era un parcheggio". Lo spazio avrà una nuova vita
FESTA DEL PAESE 2025: Dove parcheggio? Durante i tre giorni della Festa del Paese saranno disponibili i seguenti parcheggi: - Parcheggio Asilo Nido, apertura straordinaria h/24, via Don Borsani a 400m da piazza Libertà - Parcheggio del Cimitero a 5 - facebook.com Vai su Facebook
#StreetArtFirenze! Nel #Quartiere2 il muro del parcheggio in Piazza Nannotti è a disposizione di #writer e #streetartist per la realizzazione di nuove opere! Tutti gli spazi liberi dedicati alla #StreetArt nel @comunefi sono su #GoogleMaps: http://goo.gl/Vw7XD - X Vai su X
Shopping time Il parcheggio è low cost - Una nuova tariffa agevolata per i parcheggi a Pisa, questa volta per piazza Vittorio Emanuele e riservata ai clienti delle attività. Come scrive lanazione.it
Vandalizzato il monumento di Vittorio Emanuele II - Licei e università sono in agitazione: diverse le occupazioni, tra cui quella della Statale. Segnala milano.corriere.it