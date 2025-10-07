Parcheggio all’ex Telecom Centoventi posti per la sosta Ma non sarà un multipiano
Con l’adozione della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico la giunta Del Ghingaro ha avviato l’iter per il cambio di destinazione d’uso dell’ex Telecom, al quartiere Migliarina, da “Area di trasformazione urbanistica” a “ Parcheggio di interscambio “. L’obiettivo dell’amministrazione è completare l’iter, che prevede la fase delle osservazioni e poi l’approvazione con il voto del consiglio comunale, entro la fine dell’anno. E e a quel punto Mover potrà partire con l’intervento di demolizione della palazzina, un tempo (ormai lontano) sede di uffici, e di realizzazione del parcheggio scambiatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - telecom
Domani 30 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il parcheggio del Centro Commerciale "La Birreria", Piazza Madonna dell'Arco 12, la ASL Napoli 1 Centro sarà presente con un Open Day dove si potranno effettuare le prestazioni sanitarie riportate Vai su Facebook
Parcheggio all’ex Telecom. Centoventi posti per la sosta. Ma non sarà un "multipiano" - Entro la fine dell’anno l’approvazione in consiglio, poi il via al progetto Mover. Come scrive lanazione.it