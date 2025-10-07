Con l’adozione della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico la giunta Del Ghingaro ha avviato l’iter per il cambio di destinazione d’uso dell’ex Telecom, al quartiere Migliarina, da “Area di trasformazione urbanistica” a “ Parcheggio di interscambio “. L’obiettivo dell’amministrazione è completare l’iter, che prevede la fase delle osservazioni e poi l’approvazione con il voto del consiglio comunale, entro la fine dell’anno. E e a quel punto Mover potrà partire con l’intervento di demolizione della palazzina, un tempo (ormai lontano) sede di uffici, e di realizzazione del parcheggio scambiatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio all’ex Telecom. Centoventi posti per la sosta. Ma non sarà un "multipiano"