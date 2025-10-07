Papa ufficiale il primo viaggio apostolico | Leone XIV in Turchia e Libano

Sulle orme di Francesco per l'unità dei cristiani e per costruire la pace. Papa Leone XIV, alla vigilia del suo quinto mese dalla sua elezione al Soglio di Pietro, ha ufficializzato le date del suo primo viaggio apostolico. Il Pontefice, tra fine novembre e inizio dicembre, si recherà in Turchia e Libano. "Accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese - ha spiegato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni -, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa, ufficiale il primo viaggio apostolico: Leone XIV in Turchia e Libano

In questa notizia si parla di: papa - ufficiale

Papa Leone XIV, la posizione ufficiale del Vaticano su Gaza: si sollevano polemiche

Carlo e Camilla in Italia il mese prossimo, l’incontro ufficiale con Papa Leone

La società Victoria Baskin di San Bonifacio in udienza dal Papa. Una grande emozione per i ragazzi del basket inclusivo che hanno partecipato all’udienza generale di Papa Leone XIV e hanno consegnato al pontefice anche la maglietta ufficiale della squa - facebook.com Vai su Facebook

Turchia e Libano. Il primo viaggio di Papa Leone XIV, dal 27 novembre al 2 dicembre - Il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV sarà ufficialmente quello diretto verso la Turchia e subito dopo verso il Libano. acistampa.com scrive

Papa Leone XIV: primo viaggio apostolico in Turchia e Libano, tra ecumenismo e pace (Chiara Lonardo) - Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha annunciato ufficialmente il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che si terrà tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Come scrive farodiroma.it