Papa primo viaggio in Turchia e Libano

23.00 Papa Leone XIV compirà il primo viaggio apostolico del suo Pontificato recandosi in Turchia e Libano. Ha accolto l'invito delle autorità'ecclesiastiche, e farà tappa prima in Turchia dal 27 al 30 novembre, dove andrà in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del primo concilio di Nicea. Poi il Pontefice si recherà in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre. A riferirlo il direttore della sala stampa vaticana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

