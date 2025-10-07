Papa Leone XIV in Turchia e Libano | i primi viaggi apostolici tra novembre e dicembre

La prima delle due mete porta con sé un legame piuttosto forte con il pontificato del suo predecessore, Papa Francesco. Il pontefice morto lo scorso aprile, infatti, avrebbe dovuto recarsi a fine maggio 2025 in Turchia proprio in occasione dell'anniversario del Primo Concilio di Nicea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

papa leone xiv turchiaIl primo viaggio di Leone XIV in Turchia e Libano: ecco le date - Dal 27 novembre al 2 dicembre: prima la tappa turca per i 1700 anni del Concilio di Nicea, poi la visita nel Paese a pochi chilometri dalla Terra Santa ... Come scrive msn.com

papa leone xiv turchiaPapa Leone XIV: primo viaggio apostolico in Turchia e Libano, tra ecumenismo e pace (Chiara Lonardo) - Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha annunciato ufficialmente il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che si terrà tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Segnala farodiroma.it

