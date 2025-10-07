Papa Leone XIV in Turchia e Libano | i primi viaggi apostolici tra novembre e dicembre

La prima delle due mete porta con sé un legame piuttosto forte con il pontificato del suo predecessore, Papa Francesco. Il pontefice morto lo scorso aprile, infatti, avrebbe dovuto recarsi a fine maggio 2025 in Turchia proprio in occasione dell'anniversario del Primo Concilio di Nicea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV in Turchia e Libano: i primi viaggi apostolici tra novembre e dicembre

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Papa Leone XIV, primo viaggio in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre #papaleonexiv - X Vai su X

Cordiale incontro questa mattina in Vaticano tra Papa Leone XIV e la direttrice esecutiva dell'UNICEF Catherine Russell. Russell ha condiviso con il Pontefice le preoccupazioni per i conflitti e le altre crisi umanitarie che minacciano la sopravvivenza di milioni - facebook.com Vai su Facebook

Il primo viaggio di Leone XIV in Turchia e Libano: ecco le date - Dal 27 novembre al 2 dicembre: prima la tappa turca per i 1700 anni del Concilio di Nicea, poi la visita nel Paese a pochi chilometri dalla Terra Santa ... Come scrive msn.com

Papa Leone XIV: primo viaggio apostolico in Turchia e Libano, tra ecumenismo e pace (Chiara Lonardo) - Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha annunciato ufficialmente il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che si terrà tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Segnala farodiroma.it