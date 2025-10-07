Papa Leone XIV il primo viaggio apostolico sarà in Turchia e in Libano

Sulle orme di Francesco per l’unità dei cristiani e per costruire la pace. Papa Leone XIV, alla vigilia del quinto mese dalla sua elezione al Soglio di Pietro, ha ufficializzato le date del suo primo viaggio apostolico. Il Pontefice, tra fine novembre e inizio dicembre, si recherà in Turchia e Libano. “Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese – ha spiegato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni -, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, il primo viaggio apostolico sarà in Turchia e in Libano

