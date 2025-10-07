Papa Leone XIV | dal 7 ottobre due anni dolorosi Antisemitismo preoccupante
“Sono stati due anni molto dolorosi, ha detto il Papa – due anni fa con questo atto terroristico ha provocato oltre mille e duecento persone che sono morte. Bisogna pensare molto a quanto odio esiste nel mondo e cominciare con noi stessi con la domanda: ‘perche’ esiste e cosa possiamo fare noi'”. Il dolore per un evento che ha segnato la storia recente ricordo delle drammatiche conseguenze dell’attacco di Hamas sul popolo palestinese con oltre 65.000 vittime. La consapevolezza che dall’odio non nasce altro che violenza. Papa Leone, prima di far ritorno in Vaticano, dopo poche ore di riposo a Castel Gandolfo, interviene sull’anniversario del 7 ottobre, ma anche sulla spirale di distruzione innescata e sul male di cui è capace l’uomo. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza, Papa Leone XIV: “Basta odio, serve dialogo dopo gli attacchi del 7 ottobre” - (LaPresse) Papa Leone XIV, nel giorno dell’anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, ha condannato con fermezza l’azione ... Da stream24.ilsole24ore.com
Il 7 ottobre riapre la ferita fra Israele e Vaticano. Il Papa difende Parolin dall'accusa di "minare gli sforzi di pace" - Dura critica dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del segretario di stato: "Non esiste equivalenza morale tra uno Stato ... Scrive huffingtonpost.it