“Sono stati due anni molto dolorosi, ha detto il Papa – due anni fa con questo atto terroristico ha provocato oltre mille e duecento persone che sono morte. Bisogna pensare molto a quanto odio esiste nel mondo e cominciare con noi stessi con la domanda: ‘perche’ esiste e cosa possiamo fare noi'”. Il dolore per un evento che ha segnato la storia recente ricordo delle drammatiche conseguenze dell’attacco di Hamas sul popolo palestinese con oltre 65.000 vittime. La consapevolezza che dall’odio non nasce altro che violenza. Papa Leone, prima di far ritorno in Vaticano, dopo poche ore di riposo a Castel Gandolfo, interviene sull’anniversario del 7 ottobre, ma anche sulla spirale di distruzione innescata e sul male di cui è capace l’uomo. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa Leone XIV: dal 7 ottobre due anni dolorosi. Antisemitismo preoccupante.