Papa Leone XIV | 7 ottobre atto terroristico 2 anni molto dolorosi

Roma, 7 ott. (askanews) - Il 7 ottobre un "atto terroristico", "sono stati 2 anni molto dolorosi". Papa Leone XIV ha parlato della violenza e dell'odio nel mondo, ricordando l'attacco terroristico di due anni fa che ha causato oltre 1.200 morti, nonché le decine di migliaia di palestinesi uccisi da allora. Ha condannato il terrorismo e il crescente antisemitismo, affermando che il mondo deve sempre respingere l'odio e proclamare la pace. Il Papa ha anche annunciato i suoi prossimi viaggi in Turchia, in occasione del 1.700esimo anniversario del Concilio di Nicea, e in Libano, per riaffermare il messaggio di pace in un Paese che ha sofferto molto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
