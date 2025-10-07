Papa Leone la sua prima volta! La scelta che può cambiare la storia
Papa Leone XIV ha deciso l’itinerario del suo primo viaggio importante. Gli osservatori vaticani guardano con attenzione alla trasferta apostolica del Pontefice, che è stata annunciata ufficialmente dalla Santa Sede. Dal 27 novembre al 2 dicembre, Leone XIV si recherà prima in Turchia e poi in Libano, raccogliendo simbolicamente l’eredità spirituale e diplomatica di Papa Francesco. Si tratta di una scelta che fa discutere il mondo cattolico, ma che porta con sé grandi significati ecumenici e anche un messaggio di pace e di continuità con l’operato del suo predecessore. Il primo viaggio del Papa vuole rafforzare i legami con tutte le culture e cambiare in parte la storia della Chiesa ricordando alcuni dei suoi momenti più importanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
