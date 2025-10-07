Papa Leone in difesa del cardinale Parolin La protesta dell’ambasciata israeliana per le parole del cardinale su Gaza | È la posizione del Vaticano
Il Segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin ha scatenato un botta e risposta diplomatico tra Vaticano e Israele sul conflitto in Medio Oriente, e Papa Leone XIV si è trovato costretto a intervenire. «Preferisco non commentare, ma il cardinale ha espresso l’opinione della Santa Sede». Così il pontefice, uscendo dalla sede vaticana di Castel Gandolfo, ha risposto ai malumori diplomatici sorti dopo l’intervista rilasciata ieri ai media vaticani da Parolin, nella quale il Segretario di Stato aveva descritto la situazione a Gaza come «grave e tragica», definendola «una guerra devastante che ha mietuto decine di migliaia di morti» e parlando di «carneficina». 🔗 Leggi su Open.online
Israele contro Parolin: “mina sforzi di pace”/ Papa Leone XIV: “sostengo il cardinale”. Dove nasce lo scontro - Israele contro il Vaticano: l'intervista di Parolin su Gaza, la critica dell'ambasciata, l'intervento di Papa Leone e l'equivoco ... Come scrive ilsussidiario.net
Il 7 ottobre riapre la ferita fra Israele e Vaticano. Il Papa difende Parolin dall'accusa di "minare gli sforzi di pace" - Dura critica dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del segretario di stato: "Non esiste equivalenza morale tra uno Stato ... Si legge su huffingtonpost.it