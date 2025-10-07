Papa Leone in difesa del cardinale Parolin La protesta dell’ambasciata israeliana per le parole del cardinale su Gaza | È la posizione del Vaticano

Il Segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin ha scatenato un botta e risposta diplomatico tra Vaticano e Israele sul conflitto in Medio Oriente, e Papa Leone XIV si è trovato costretto a intervenire. «Preferisco non commentare, ma il cardinale ha espresso l’opinione della Santa Sede». Così il pontefice, uscendo dalla sede vaticana di Castel Gandolfo, ha risposto ai malumori diplomatici sorti dopo l’intervista rilasciata ieri ai media vaticani da Parolin, nella quale il Segretario di Stato aveva descritto la situazione a Gaza come «grave e tragica», definendola «una guerra devastante che ha mietuto decine di migliaia di morti» e parlando di «carneficina». 🔗 Leggi su Open.online