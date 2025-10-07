Papa Leone imprevisto in auto | accade l’impensabile
Sembrava un tranquillo rientro serale nella capitale, una di quelle giornate che scorrono nel silenzio discreto delle strade romane. Nessun segnale di allarme, nessun particolare da segnalare. Eppure, nel giro di pochi minuti, la situazione si è trasformata in qualcosa di completamente diverso. Tra curiosi e passanti increduli, un piccolo episodio ha rischiato di trasformarsi in un evento mediatico inatteso, con protagonista uno dei volti più rispettati della Chiesa cattolica. Il tutto è accaduto nel cuore di Roma, a poca distanza da una delle zone più frequentate dai fedeli e dai turisti. Le auto della scorta procedevano come sempre, ordinate e silenziose, fino a quando un imprevisto meccanico ha costretto l’intera colonna a fermarsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
