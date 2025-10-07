Papa Leone ha scelto le prime tappe per il viaggio all' estero | dove andrà
La Santa Sede ha annunciato ufficialmente questa mattina, martedì 7 ottobre, il primo viaggio Apostolico di Papa Leone XIV. Come ampiamente previsto il pontefice ha deciso di recarsi a Nicea, in Turchia, un viaggio inizialmente già ipotizzato da Papa Francesco ma che le delicate condizioni di salute e la sua successiva morte avevano lasciato incompiuto. La sala stampa vaticana fa quindi sapere oggi che «accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimi, recandosi in pellegrinaggio a?znik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea». 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
##papa leone xiv, l'auto si inceppa prima di partire per Castel Gandolfo: «Il tempismo di Dio è perfetto» - X Vai su X
Papa Leone toglie i poteri finanziari allo Ior introdotti da Francesco, la banca non avrà più competenze esclusive - facebook.com Vai su Facebook
I criteri delle scelte di Papa Leone XIV - Le mosse che Papa Leone XIV ha già compiuto mostrano tuttavia il suo desiderio di cambiamento, pur rimanendo entro i confini della tradizione. Segnala korazym.org
Papa Leone rivoluziona lo IOR e gli investimenti del Vaticano. Cosa cambia ora? - Papa Leone XIV riforma la finanza vaticana: con il motu proprio Coniuncta Cura lo IOR perde l'esclusiva sugli investimenti. Da money.it