La Santa Sede ha annunciato ufficialmente questa mattina, martedì 7 ottobre, il primo viaggio Apostolico di Papa Leone XIV. Come ampiamente previsto il pontefice ha deciso di recarsi a Nicea, in Turchia, un viaggio inizialmente già ipotizzato da Papa Francesco ma che le delicate condizioni di salute e la sua successiva morte avevano lasciato incompiuto. La sala stampa vaticana fa quindi sapere oggi che «accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimi, recandosi in pellegrinaggio a?znik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papa Leone ha scelto le prime tappe per il viaggio all'estero: dove andrà