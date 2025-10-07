Papa Leone difende Parolin | Ha espresso molto bene la posizione della Santa Sede

Da Castel Gandolfo, il Pontefice ribadisce la linea vaticana sul conflitto e annuncia il suo viaggio in Libano: “Porteremo un messaggio di pace e speranza”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone difende Parolin: “Ha espresso molto bene la posizione della Santa Sede”

Il 7 ottobre riapre la ferita fra Israele e Vaticano. Il Papa difende Parolin dall'accusa di "minare gli sforzi di pace" - Dura critica dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del segretario di stato: "Non esiste equivalenza morale tra uno Stato ... Lo riporta huffingtonpost.it

Il papa difende Parolin, è scontro tra il Vaticano e Israele: “Così si mina il processo di pace” - “Preferisco non commentare, ma il cardinale ha espresso l’opinione della Santa Sede”. thesocialpost.it scrive