Papa Leone a piedi in mezzo alla strada | imprevisto in auto Cosa gli è successo
Attimi di tensione per Papa Leone a Roma, quando l’auto del pontefice si è improvvisamente guastata nel tragitto verso Castel Gandolfo, costringendolo a un cambio di vettura in piena strada. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha colto di sorpresa la scorta e i collaboratori del Papa, che rientrava dopo una giornata particolarmente intensa di incontri e celebrazioni. Il Santo Padre era appena uscito dalla Domus Australia, nel quartiere Esquilino, dove aveva partecipato ai vespri. Appena salito a bordo dell’auto ufficiale, il veicolo ha avuto un imprevisto guasto tecnico e si è fermato, rifiutandosi di ripartire nonostante i tentativi dell’autista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone a piedi in mezzo alla strada: imprevisto in auto. Cosa gli è successo - Attimi di tensione per Papa Leone a Roma, quando l'auto del pontefice si è improvvisamente guastata nel tragitto verso Castel Gandolfo, ...
Papa Leone XIV: "Il grido dei migranti non trovi indifferenza" - Nella domenica in cui si celebra il Giubileo dei migranti e dei missionari il Pontefice si è rivolto a chi è stato costretto a partire: "Siate sempre i benvenuti!