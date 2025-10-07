Papa Leone a piedi in mezzo alla strada | imprevisto in auto Cosa gli è successo

Attimi di tensione per Papa Leone a Roma, quando l’auto del pontefice si è improvvisamente guastata nel tragitto verso Castel Gandolfo, costringendolo a un cambio di vettura in piena strada. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha colto di sorpresa la scorta e i collaboratori del Papa, che rientrava dopo una giornata particolarmente intensa di incontri e celebrazioni. Il Santo Padre era appena uscito dalla Domus Australia, nel quartiere Esquilino, dove aveva partecipato ai vespri. Appena salito a bordo dell’auto ufficiale, il veicolo ha avuto un imprevisto guasto tecnico e si è fermato, rifiutandosi di ripartire nonostante i tentativi dell’autista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

