Papa Leone a piedi in mezzo alla strada | imprevisto in auto Cosa gli è successo

Thesocialpost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione per Papa Leone a Roma, quando l’auto del pontefice si è improvvisamente  guastata nel tragitto verso Castel Gandolfo, costringendolo a un cambio di vettura in piena strada. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha colto di sorpresa la scorta e i collaboratori del Papa, che rientrava dopo una giornata particolarmente intensa di incontri e celebrazioni. Il Santo Padre era appena uscito dalla  Domus Australia, nel quartiere  Esquilino, dove aveva partecipato ai vespri. Appena salito a bordo dell’auto ufficiale, il veicolo ha avuto un  imprevisto guasto tecnico  e si è fermato, rifiutandosi di ripartire nonostante i tentativi dell’autista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

