Papà e mamma morti insieme trovati senza vita dopo il compleanno della figlia | è giallo
Un compleanno che doveva essere solo gioia si è trasformato in una storia degna delle migliori soap opera. Una coppia è stata trovata senza vita in una vasca da bagno di un motel poco dopo aver spento le candeline della figlia di appena 4 anni. Il personale dell’albergo, pensando di trovare soltanto un po’ di disordine post-festa, si è invece imbattuto in una scena da film noir. E da qui, la vicenda ha preso una piega a dir poco rocambolesca. Leggi anche: Bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa: cosa aveva mangiato. La scoperta atroce Brasile, trovati morti dopo il compleanno della figlia di 4 anni: cos’è successo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: mamma - morti
Stella e Carlos, morti nel crollo del Ponte Morandi. I loro nomi nel memoriale, la mamma diserta la cerimonia
Incidente choc, famiglia distrutta in autostrada: morti nonni e zia, grave bimba e mamma
Papà, mamma e figlioletto trovati morti in hotel: “L’avevano detto…”, poi l’orrore disumano
Un piccolo #cerbiatto che ha dovuto assistere alla morte della mamma ed è stato gettato all’angolo di una strada, una #cagnolina ritrovata in fin di vita, malata, che è salva e cerca casa grazie all’impegno delle volontarie della LEIDAA e un commosso ricordo d - facebook.com Vai su Facebook