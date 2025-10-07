Un compleanno che doveva essere solo gioia si è trasformato in una storia degna delle migliori soap opera. Una coppia è stata trovata senza vita in una vasca da bagno di un motel poco dopo aver spento le candeline della figlia di appena 4 anni. Il personale dell’albergo, pensando di trovare soltanto un po’ di disordine post-festa, si è invece imbattuto in una scena da film noir. E da qui, la vicenda ha preso una piega a dir poco rocambolesca. Leggi anche: Bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa: cosa aveva mangiato. La scoperta atroce Brasile, trovati morti dopo il compleanno della figlia di 4 anni: cos’è successo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Papà e mamma morti insieme, trovati senza vita dopo il compleanno della figlia: è giallo