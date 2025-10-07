Paolo Vallesi si è sposato con Sara Flaherty dopo la proposta all’Isola dei Famosi

“Sara è la donna che amo”. La proposta era avvenuta alla finalissima dell’ Isola dei Famosi, e ora, a distanza di qualche mese, Paolo Vallesi ha sposato la sua Sara Flaherty. La cerimonia si è svolta in modo molto intimo, alla presenza degli affetti più stretti: ad annunciare l’avvenuto matrimonio è stato Paolo Vallesi, proprio con un post su Instagram. Paolo Vallesi si è sposato con Sara Flaherty. Le nozze discrete, riservate, lontane dalle luci dei riflettori, con i familiari presenti, per celebrare un amore che si è rafforzato ancor di più durante l’esperienza televisiva di Paolo Vallesi all’ Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

