Dopo Aboubakar Soumahoro, Mimmo Lucano e Ilaria Salis è arrivato il turno di Francesca Albanese? La "giurista", come ama definirsi, è onnipresente nei talk show televisivi quando si parla di guerra in Medio Oriente. Talk-show in cui sta offrendo il meglio del peggio. Peccato ce da molti venga considerata come la paladina dei diritti del popolo palestinese, vittima di quello che definiscono essere un vero e proprio "genocidio" perpetrato da Israele. E chissà che qualche partito a caccia di voti - soprattutto a sinistra - non pensi un domani di portare Francesca Albanese in Parlamento o in Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"